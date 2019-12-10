Париж, , 02:29 — REGNUM Главной целью президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в «нормандском формате» в Париже является согласование обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

«Для меня самое важное, и в этом цель моего визита — обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», что предусматривалось Минскими соглашениями. Сегодня мы обозначили даты и условия. Я очень надеюсь, что этот обмен, который мы планировали на 24 декабря. Мы договорились, но потом мы решили не рисковать и все-таки обозначить в качестве финальной даты конец года», — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что хотел бы, чтобы все украинцы смогли встретить Новый год дома со своими семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил успешность личных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, сторонам наконец-то удалось согласовать обмен пленными в формате «всех на всех».

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