Париж, , 04:10 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях противоречит Олимпийской хартии и может быть обжаловано в суде, заявил 10 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

«То, что лежит на поверхности и что я вижу сразу — есть претензии к Олимпийскому комитету России, а если нет, то страна должна выступать под олимпийским флагом. В данном случае решение WADA противоречит хартии и мы имеем основание подать в CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. ИА REGNUM)», — сказал Путин.

По словам российского лидера, по вопросу отстранения России от участия в соревнованиях есть «и другие соображения», поэтому необходимо, чтобы ситуацию проанализировали специалисты, юристы «и со знанием дела разговаривали партнёрами».

Днём ранее, напомним, исполнительный комитет WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что приведёт к дисквалификации России на четыре года.

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