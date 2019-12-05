Москва, , 21:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с членами Совета при президенте РФ по правам человека в один из дней периода с 9 по 15 декабря. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как правило, такие встречи достаточно продолжительные по времени, и посмотрим, насколько будет аргументированно эта тема снова ставиться на повестку дня и будет ли вообще», — сказал Песков.

По его словам, никаких решений по возможному амнистированию заключённых в честь 75-летия со Дня Победы не принималось, однако эта тема может быть затронута на встрече главы государства с членами СПЧ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние изменения в составе СПЧ произошли в октябре 2019 года. Так, из совета были исключены Екатерина Шульман, глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Вместо них в состав Совета вошли омбудсмен Татьяна Мерзлякова, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точёнов.