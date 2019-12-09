Москва, , 15:20 — REGNUM С апреля 2019 года на получение российского гражданства подали заявление 160 тыс. жителей ДНР и ЛНР. При этом гражданами России уже стали 125 тыс. жителей республик. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев 9 декабря на заседании межведомственной комиссии, сообщается на официальном сайте МВД.

Он также отметил, что жители республик могут воспользоваться возможностью получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, 24 апреля 2019 года глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить гражданство России в упрощенном порядке. Кроме того, 17 июля текущего года президент России подписал указ об увеличении числа граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним также, что в июне-июле 2019 года в Ростовской области были открыты четыре специализированных отделения МВД РФ по вопросам миграции, где началась выдача российских паспортов жителям Донбасса.

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