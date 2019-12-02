Киев, , 14:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не хочет бороться за тех людей на неподконтрольных территориях Донбасса, которые считают себя «россиянами».

Об этом он заявил в интервью ряду европейских СМИ, фрагменты из которого сегодня, 2 декабря, публикуют центральные украинские СМИ.

«Кто за Россию, может ехать… Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта», — заявил Зеленский.

По его словам, каждый имеет право выбирать, где он хочет жить, «однако говорить о российском гражданстве на территории Украины и называть ее при этом своей страной неправильно и несправедливо».

Он подчеркнул, что верит в то, что в Донбассе есть люди, которые за Украину, а также в мятежном регионе есть «заблудшие».

«Что касается заблудшихся, это кто имеет украинский паспорт, а потом дополнительно принимает российский паспорт и получает социальную поддержку здесь и там — он сбился с правильного пути», — отметил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре в украинских СМИ были обнародованы данные масштабного соцопроса (более 1600 респондентов), якобы проведенного на территории ДНР и ЛНР. Опрос показал, что более половины жителей республик хотят в той или иной форме присоединиться к России — 51% «войти в состав РФ» и 13% «войти в состав РФ с особым статусом». Только 5% хотят «быть частью Украины как прежде», и еще 13% хотят особый статус в составе Украины. Кроме того, более 70% выбрали вариант «тепло / очень тепло» в вопросе об отношении к России.