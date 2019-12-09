Москва, , 11:38 — REGNUM Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на площадке «нормандского саммита» пройдёт при участии главы Газпрома Алексея Миллера и министра энергетики РФ Александра Новака. Об этом сообщил 9 декабря источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

«Оба примут участие», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что главы России и Украины обсудят выполнение Минских соглашений, не указывая, будет ли рассмотрен газовый вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, на «нормандском саммите» в Париже Путин и Зеленский встретятся впервые. Двусторонняя встреча состоится после основных переговоров лидеров четырёх стран.

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