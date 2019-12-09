Москва, , 09:41 — REGNUM На саммите «нормандской четверки» будут бороться патология и естественный исторический процесс, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, любое разрушение естественных образований, вроде Советского Союза или империи, если потом не мешать, приводит к реинтеграции территорий. В этом процессе все постсоветские республики, включая Украину, естественным образом стремятся к центру притяжения — России. Для того чтобы этого не допустить, нашим противникам в лице США необходимо пустить этот процесс по патологическому руслу.

«Мы имеем дело с двумя тенденциями: как только восстанавливается естественная тенденция, мы будем реинтегрироваться, и будет это все происходить в русском тренде, как бы он ни назывался — советским или иначе. Как только они это патологизируют в евроатлантическую сторону, мы рано или поздно услышим «хайль Гитлер» или что-нибудь в этом духе», — заявил Кургинян, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский находится в промежутке между двумя тенденциями со всеми вытекающими последствиями.

По его словам, на встрече нормандской четверки будет иметь место столкновение естественного исторического тяготения Украины к России и попыток врагов России пустить этот процесс в патологическое русло. А патологизация Украины ударит по самой Украине в первую очередь, это уже очевидно сейчас.

«Разрушение Украины — есть дело рук украинцев, поднимающих флаг Бандеры, они начинают разрушительный процесс в пределах своего государства», — подытожил Кургинян.

Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет саммит лидеров «нормандской четверки» по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи со всеми участниками — канцлером Германии Ангелой Мергель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»