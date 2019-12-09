Тбилиси, , 11:08 — REGNUM В Тбилиси не планируется открытие Российского центра культуры. Об этом 8 декабря рассказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«У меня нет официальной информации о том, что планируется открытие какого-либо центра. Более того, хотел бы заверить на 100 процентов, что такого плана нет ни у одной правительственной структуры и политически наш курс известен», — сказал спикер парламента, комментируя журналистам слухи о создании центра.

Талаквадзе также подчеркнул, что в Грузии расширение Россией влияния в стране, по которым, видимо, понимается создание культурного центра, не входит в планы грузинских властей.

«Мы работаем против российской мягкой силы», — сказал депутат.

Стоит отметить, антироссийские настроения в Грузии преобладают на протяжении многих лет. Каждый шаг на сближение с Россией в политической сфере начинают рассматривать, как «уступки Москве», а одно из самых популярных обвинений в адрес политиков — «пророссийский агент».

Как передавало ИА REGNUM, лидера оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в начале декабря обвинили в «пророссийскости» за ее визит в Москву. Аналогичные обвинения регулярно делаются в адрес основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.