Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Протестное движение «Позор» в Грузии высказалось против поездки в Москву экс-спикера грузинского парламента и лидера оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, а также заявило о недопустимости для Грузии переговоров с Россией в формате «один на один». Об этом говорится в экстренном заявлении, которое распространили активисты движения.

Заявление было обнародовано 4 декабря в связи с тем, что Бурджанадзе 3 декабря отправилась в Москву.

«Мы осуждаем любой формат «один на один» с Россией, — говорится в тексте опубликованного документа. — Диалог с оккупантами должен проходить только при участии и посредничестве наших западных партнеров».

Кроме того, в пророссийскости члены движения «Позор» обвинили правящую партию «Грузинская мечта» и ее основателя бизнесмена Бидзину Иванишвили.

Напомним, ранее председатель грузинской партии «Закон и право» Тако Чарквиани заявила, что не желает находится в одном объединении с Бурджанадзе и объявила выходе своей партии из оппозиционного блока.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии необоснованно называют Россию «оккупантом» после событий августа 2008 года. Тогда грузинская армия напала на мирных жителей столицы Южной Осетии и российских миротворцев, находящихся в регионе согласно мандату ООН. После операции «Принуждение Грузии к миру», проведенной армией РФ, Москва признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

Впоследствии действия Грузии признали агрессией и в Еврокомиссии.