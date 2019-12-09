Москва, , 10:57 — REGNUM Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет после завершения «нормандского саммита», заявил 9 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, главная цель встречи — обсуждение реализации Минских соглашений. Длительность встречи будет зависеть от лидеров России и Украины, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря.

Ранее источник, близкий к организации парижского саммита, сообщил, что отдельные переговоры Путина и Зеленского состоятся по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».

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