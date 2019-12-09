Москва, , 09:12 — REGNUM Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщил источник, близкий к организации парижского саммита.

Встреча лидеров России и Украины планируется в Елисейском дворце по окончании встречи в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции глав России, Украины, Франции и Германии, уточнил собеседник ТАСС.

При этом двусторонние переговоры Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель ожидаются до начала заседания четырёх политиков. Переговоры в «нормандском формате» должны продлиться 2,5 часа.

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