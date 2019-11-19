Москва, , 19:56 — REGNUM Москва считает санкции США в отношении ядерного объекта в Фордо в Иране вопиющим нарушением международных обязательств со стороны Вашингтона. Об этом говорится в распространённом 19 ноября комментарии МИД России.

«Подобные решения — очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совета Безопасности ООН, которые они не только не стесняются открыто нарушать, но и стараются затруднить процесс выполнения всеми остальными странами», — заявляют в ведомстве.

Подчёркивается, что проект по перепрофилированию иранского объекта в Фордо под производство стабильных изотопов был одним из ключевых элементов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

«Сложно понять, в чём состоит гипотетический выигрыш Вашингтона от того, что выполнение СВПД окажется подорвано, а объект в Фордо не будет перепрофилирован в соответствии с договорённостями 2015 года», — отмечают в МИД России.

В комментарии подчёркивается, что российская сторона рассчитывает на «содержательную реакцию» со стороны Совместной комиссии СВПД.

«Надеемся, что наши европейские коллеги найдут в себе силы пойти дальше дежурных сожалений по поводу действий США и вместе с нами и Китаем встать на защиту СВПД, включившись в реальную работу по поддержанию жизнеспособности и устойчивости всеобъемлющих договорённостей и надёжно укрыв проект по Фордо, а также другие важные элементы «ядерной сделки» от санкционных нападок со стороны США», — говорится в заявлении МИД.

Как передавало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.

В начале ноября Тегеран объявил о возобновлении работы завода по обогащению урана в Фордо в рамках поэтапного отказа от своих обязательств по СВПД из-за одностороннего выхода из сделки Соединённых Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: США восстанавливают санкции против иранского ядерного объекта в Фордо