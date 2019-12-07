Киев, , 08:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках «нормандского саммита» в Париже 9 декабря. Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи «Свобода слова».

Зеленский рассказал, что он уже говорил с президентом Путиным по телефону, но телефонный разговор — это не самый лучший способ взаимодействия.

«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека», — рассказал Зеленский.

Он пояснил, что на переговорах хотел бы почувствовать, что все стороны действительно хотят «закончить эту трагическую войну».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский несколько месяцев добивался проведения «нормандского саммита», который не собирался уже три года. Российская сторона не раз заявляла, что не собирается участвовать в переговорах ради переговоров — любые такие мероприятия должны приводить к конкретному результату. Москва поставила Зеленскому ряд условий для своего участия в саммите, в частности — разведение войск на двух участках фронта в Донбассе. С большим трудом Зеленский смог выполнить эти условия.

Но в Москве все равно не ждут многого от предстоящего саммита.