Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Китай совершил исторически значимый шаг, который может произвести революцию в мировой торговле, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Джеффри Аронсон в статье для издания The American Conservative.

«Китай совершил исторически значимый шаг по установлению новых торговых связей между Востоком и Западом, который может стать определяющим для нашей эпохи. Этот шаг может произвести революцию в мировой торговой системе ничуть не меньшую по значению, чем та, к которой привело создание Суэцкого канала», — говорится в статье.

По словам Аронсона, Суэцкий канал произвёл революцию в международной торговле и принёс её западным покровителям, в частности Англии, столетие имперского господства.

«Через 100 лет про надвигающийся импичмент президента США Дональда Трампа и бесконечные страдания Сирии все забудут, подобно тому, как мы отпраздновали 150-ю годовщину с момента завершения строительства Суэцкого канала в 1869 году, не помня, кто управлял Египтом в то время (Исмаил-паша)», — говорится в статье.

Эксперт отметил, что в то время как Китай тратит триллионы долларов на расширение мировой торговли, Вашингтон проводит кампанию против основ международной торговой системы, которой США обязаны своим глобальным доминированием.

«Ни одна нация никогда не становилась великой и не укрепляла своё величие за счёт разрушения основ международной системы, которая позволила ей возвыситься. Если данный подход действительно является наследием Вашингтона, тогда празднование 100-летней годовщины с момента открытия «Железнодорожного шёлкового пути» действительно может состояться», — заключил эксперт.

Напомним, в ноябре 2019 года направляющийся в самое сердце ЕС, гигантский китайский грузовой поезд прибыл в Турцию. Это был первый грузовой поезд, который направился в ЕС из Китая через Центральную Азию и пролив Босфор по тоннелю Мармарай.

Данный железнодорожный маршрут позволит сократить время транспортировки товаров между Китаем и Турцией с одного месяца до 12 дней, в то время как весь путь из китайского Сианя в Прагу займёт всего 18 дней — в два раза быстрее, чем по морю при одинаковой стоимости.

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