Вашингтон, 7 декабря 2019, 09:34 — REGNUM Китай совершил исторически значимый шаг, который может произвести революцию в мировой торговле, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Джеффри Аронсон в статье для издания The American Conservative.
По словам Аронсона, Суэцкий канал произвёл революцию в международной торговле и принёс её западным покровителям, в частности Англии, столетие имперского господства.
Эксперт отметил, что в то время как Китай тратит триллионы долларов на расширение мировой торговли, Вашингтон проводит кампанию против основ международной торговой системы, которой США обязаны своим глобальным доминированием.
Напомним, в ноябре 2019 года направляющийся в самое сердце ЕС, гигантский китайский грузовой поезд прибыл в Турцию. Это был первый грузовой поезд, который направился в ЕС из Китая через Центральную Азию и пролив Босфор по тоннелю Мармарай.
Данный железнодорожный маршрут позволит сократить время транспортировки товаров между Китаем и Турцией с одного месяца до 12 дней, в то время как весь путь из китайского Сианя в Прагу займёт всего 18 дней — в два раза быстрее, чем по морю при одинаковой стоимости.
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