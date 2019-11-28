Найроби, , 06:45 — REGNUM Китайская добывающая компания Chuanshan International Mining Company начнет добывать диатомит в округе Баринго на северо-западе Кении уже с января 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Главный секретарь Министерства нефти и горнодобывающей промышленности Кении Джон Моранги Оменге отметил в разговоре с журналистами во время визита в Боринге, что китайская компания уже занималась изысканиями в регионе более двух лет, дабы установить объемы залежей.

Диатомит представляет из себя безвредную для экологии белую осадочную породу и является ключевым ингредиентом для производства красок, медицинских товаров и напитков. По мнению местных властей, освоение месторождение даст огромный позитивный эффект для развития округа Баринго.

С ними согласен и генеральный директор, член совета директоров Chuanshan International Хань Кэ, который считает, что проект принесет более 1500 рабочих мест. Напомним, что Китай давно ведет экономическую экспансию в Африаке, которая богата всеми возможными природными ресурсами.