Вашингтон, 7 декабря 2019, 09:31 — REGNUM Лондон, Париж и Берлин хотят укрепить свои отношения с Вашингтоном, усилив давление на Иран, заявил политический обозреватель Колум Линч в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Линча, Великобритания, Франция и Германия, которые по-прежнему привержены ядерному соглашению, стремятся укрепить свои отношения с Вашингтоном и наказать Тегеран за то, что, с их точки зрения, является постепенным отступлением Ирана от своих обязательств по ядерному соглашению.
Напомним, Великобритания, Франция и Германия указали на то, что иранские баллистические потенциально могут быть использованы для доставки ядерных боеголовок.
В МИД Ирана заявили, что ни одна иранская ракета не спроектирована таким образом, чтобы доставлять исключительно обычные боеголовки, добавив, что ядерное соглашение 2015 года никоим образом не ограничивает деятельность Ирана, связанную с разработкой обычных баллистических ракет.
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