Вена, , 02:58 — REGNUM Совместная комиссия по выполнению условий иранской ядерной сделки признала соблюдение Тегераном соглашения в течение 14 месяцев после выхода из него США, говорится 6 декабря в заявлении, распространённом Европейской службой внешних связей.

«Эта встреча происходит в критический момент. Участники встречи признали соблюдение Ираном своих ядерных обязательств в течение 14 месяцев после прискорбного выхода Соединенных Штатов из соглашения и повторного введения санкций США, которые не позволили Ирану воспользоваться всеми преимуществами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия подчеркнула ключевое значение полного и эффективного выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СПДВ) всеми сторонами, а также их решимость приложить все усилия для сохранения соглашения.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал на своей странице в Twitter, что «последнее в 2019 году заседание Совместной комиссии по СВПД подтвердило, что, несмотря на все расхождения и трудности, ее участники едины в своей поддержке и приверженности ядерной сделке». По его словам, «это главный вывод, вытекающий из сегодняшних дискуссий».

Напомним, в состав комиссии входят представители России, Великобритании, Германии, Китая, Франции и Ирана. Обеспокоенность сторон вызывают действия США, покинувших СПДВ, и последовавшее за этим поэтапное сокращение обязательств по сделке со стороны Ирана.

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