Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Попытки со стороны представителей руководства Грузии противодействовать протестующим ухудшают их положение. Такое мнение 6 декабря выказал четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, возглавлявший страну с 2013-го по 2018-го год, сообщает телеканал Prime Time.

«Каждый раз, когда контракции проводились в Грузии, у таких противостояний были однозначные признаки того, что после этого общественность становится полностью отчужденной от власти, — сказал экс-президент. — Делать это очень опасно как для страны, так и для них лично».

В то же время Маргвелашвили отметил слаженность действий оппозиции. Бывший президент уверен, что она добьется выполнения своих требований.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные движения и партии Грузии постоянно организуют акции протеста в разных городах страны, требуя внесения изменений в избирательный закон страны. На место проведения акций часто приходят сторонники правящей партии, из-за чего происходят стычки. Протестующие называют сторонников властей «зондерами» и «титушками».

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