Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Оппозиция в Грузии не отступит от своих требований, несмотря на противодействие со стороны властей. Такое заявление 5 декабря сделал лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс».

Представитель оппозиции заявил, что акции протеста будут продолжаться, пока не будет найден выход из политического кризиса.

«Власть должна знать, что общество не остановится и не отступит назад. Никакой спецназ, никакие «титушки», никакое вмешательство полиции не остановят эту волну», — сказал Бакрадзе.

Он также подчеркнул, что борьба будет проводится в мирной и ненасильственной форме.

Как передавало ИА REGNUM, после того, как партия власти «Грузинская мечта», занимающая подавляющее большинство мест в парламенте, не поддержала во время голосования законопроект об изменениях выборной системы, в Грузии началась новая волна протестов. Оппозиция стала проводить массовые протестные акции в разных городах страны. В ответ власти начали выводить на улицы своих сторонников. Иногда противостояние доходило до потасовок между конфликтующими сторонами.