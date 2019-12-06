Сочи, Краснодарский край, , 13:29 — REGNUM Россия готова и неоднократно предлагала Соединённым Штатам сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, однако эти предложения натыкались на глухую стену нежелания и непонимания. Об этом сегодня, 6 декабря, комментируя назначенную в США за российского хакера Максима Якубца крупную награду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речи не идет, опять же не по нашей вине», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что Москва против трансграничного преследования граждан РФ в США.

При этом Песков отметил серьёзность преступлений в киберпространстве, указав на необходимость карать преступников «соответствующим образом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заявили о готовности заплатить $5 млн за информацию, которая может привести к аресту обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России Максима Якубца. Помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски назвал его «настоящим преступником 21-го века».

Напомним, Вашингтон подозревает Якубца в организации хакерской группировки Evil Corp и краже не менее $100 млн у компаний США, Великобритании, Франции, Италии, Индии, Малайзии и ОАЭ.