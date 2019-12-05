Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Американское и британское руководство готовится предъявить обвинения в хакерской деятельности и мошенничестве гражданину РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, поступившие из Минюста США.

Согласно документам, пресс-конференцию созывают Госдеп и Минюст США совместно с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью. Мероприятие состоится 5 декабря в 18:00 мск. Как ожидается, обвинения будут предъявлены «за две худших схемы компьютерного взлома и банковского мошенничества последнего десятилетия».

Имя человека, которому будут предъявлены обвинения, не сообщается.