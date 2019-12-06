Москва, , 10:43 — REGNUM Отмена роуминга между Россией и Белоруссией затрагивает интересы хозяйствующих субъектов. Поэтому следует найти такое решение, которое к минимуму бы свело потери бизнеса в этой сфере и максимально удовлетворило потребности населения. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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Это он назвал непростой задачей.

«Я знаю, что министерства и России и Беларуси, которые ответственны за эту сферу деятельности, ведут интенсивные переговоры, — сказал в интервью ТАСС Рапота. — Понимание того, что эта задача должна быть решена, у всех есть».

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Как сообщало ИА REGNUM, предложения от Минска по дорожной карте об отмене роуминга между Россией и Белоруссией поступило в российские профильные ведомства в начале 2019 года. В середине октября 2019 года Госдума РФ при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект, который предусматривает ликвидацию «национального роуминга» между Россией и Белоруссией и закрепление «единого тарифа» на оказываемые операторами связи услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» и телефонные соединения между абонентами на территориях Союзного государства.

В ноябре заместитель Министерства коммуникации и связи РФ Михаил Мамонов заявил, что позиции профильных ведомств России и Белоруссии в вопросе отмены роуминга значительно сблизились, а завершить согласование дорожной карты ведомство намерено уже в ближайшее время. При этом, по его словам, отмена роуминга вполне возможна в 2020 году.