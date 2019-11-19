Москва, , 13:58 — REGNUM Позиции профильных ведомств России и Белоруссии в вопросе отмены роуминга значительно сблизились, заявил 19 ноября заместитель Министерства коммуникации и связи РФ Михаил Мамонов.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, стороны согласились с основными подходами, этапами и последовательностью выполнения необходимых мероприятий. В ближайшее время ведомство намерено завершить согласование дорожной карты.

«Несмотря на то, что сроки уже неоднократно переносились, мы считаем, что отмена роуминга вполне возможна в 2020 году», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о ликвидации роуминга между Россией и Белоруссией.

Профильный комитет по информационной политике выступил против инициативы, поскольку распространение норм противоречит преамбуле закона «О связи», который распространяет свое действие на территорию РФ и территории, находящиеся под ее юрисдикцией, также отсутствует соглашение либо договор между странами о едином ценообразовании и пропуске трафика. Комитет счел принятие закона преждевременным.