Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Протестную акцию-перформанс возле министерства внутренних дел Грузии в Тбилиси провели 5 декабря члены общественных движений «Измени» и «Позор». Об этом сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс».

По данным журналистов, протестующие принесли с собой полосатые палочки и плакаты с лозунгами «Защищай закон», «Не служи Бидзине», «Защити — не отходи в сторону».

«Мы требуем, чтобы они пришли в себя и люди, которые ассоциируются со спокойствием и безопасностью, не ассоциировались с прежними гаишниками», — рассказал журналистам член движения «Позор» Гига Макарашвили.

Он заявил, что в ряде городов, в том числе в Тбилиси, во время протестных акций на активистов происходят нападения, но полиция при этом бездействует. Макарашвили отметил, что несмотря на имевшие место нарушения «полиция ни разу не отреагировала».

Напомним, по данным МВД Грузии, 3 декабря в городе Мцхета во время протестной акции, которую проводили оппозиционные силы, был задержан сторонник партии власти. Его обвинили в мелком хулиганстве и сопротивлению полиции.

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