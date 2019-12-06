Бишкек, , 08:36 — REGNUM Заседание суда по уголовному делу, в котором фигурирует бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, отложено на неопределённый срок. Об этом сообщил 6 декабря сотрудник канцелярии суда Первомайского района Бишкека.

Он отметил, что намеченное на 6 декабря заседание перенесено из-за болезни судьи. Когда именно судебный процесс возобновится, пока неизвестно, уточняет ТАСС.

Назначенные слушания касались незаконного освобождения из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев в этом деле — один из нескольких обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии в 2011—2017 годах. В 2019 году парламент лишил его неприкосновенности, бывшего лидера задержали 8 августа в его резиденции в селе Кой-Таш.

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