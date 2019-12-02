Бишкек, , 14:15 — REGNUM Обвинение в воспрепятствовании следствию предъявили бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом 2 декабря сообщил адвокат Сергей Слесарев, сообщает издание kaktus.media.

Обвинение предъявлено в рамках дела об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Экс-президенту вменяют, что он не ходил на допросы следователей Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в качестве свидетеля.

Слесарев планирует ходатайствовать о том, чтобы бывшему главе государства разрешили не принимать участие в заседании суда 6 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Алмазбека Атамбаева принудительно привели в Первомайский районный суд Бишкека, где рассматривается дело об освобождении Батукаева.

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