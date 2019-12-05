Багдад, , 20:45 — REGNUM Не менее 15 человек получили ранения в результате нападений неизвестных на протестный лагерь на площади Тахрир в Багдаде, 5 декабря передает агентство Associated Press.

По словам протестующих, за день произошло более десяти серьезных атак на демонстрантов, которые на какое-то время покидали центральную площадь иракской столицы.

Протестный лагерь на площади Тахрир в Багдаде существует уже более месяца. Полиция несколько раз пыталась разгонять протестующих, но безуспешно.

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