Багдад, 5 декабря 2019, 14:18 — REGNUM Спикер иракского парламента Мохаммед аль-Халбоуси призвал президента страны Бархама Салиха в течение ближайших 15 дней назначить нового премьер-министра, об этом 4 декабря сообщает Al Arabia.
«Исходя из 76-й статьи конституции, я призываю президента назначить кандидата на пост премьер-министра страны в течение 15 дней», — цитирует слова Халбоуси издание.
Отмечается, что Салих уже начал соответствующие переговоры с политическими силами страны, надеясь найти среди них компромиссную фигуру.
Напомним, прежний премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди подал прошение об отставке, ставшее вынужденной мерой на фоне не прекращающихся акций протеста в стране.
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