Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В грузинском городе Мцхета 3 декабря во время массовой акции протеста, которую проводили оппозиционные силы, был задержан сторонник властей. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на МВД.

По данным журналистов, правоохранители задержали сторонника партии власти «Грузинская мечта». Его обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновению законному требованию полиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря объединение оппозиционных партий проводило акцию протеста в Мцхете. На место пришли не только протестующие, но и их политические противники. Между сторонами конфликта встали сотрудники полиции.

Напомним, оппозиционные партии начали проводить в Грузии акции протеста после того, как в парламенте не набрал конституционного большинства голосов законопроект об изменении выборной системы в государстве. Правящая партия также стала выводить на улицы своих сторонников.

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