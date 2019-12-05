Симферополь, , 15:37 — REGNUM Министром здравоохранения Крыма вновь назначили Игоря Чемоданова, который руководил министерством с июля 2019 года. Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность — министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр здравоохранения Крыма Александр Голенко ушёл в отставку в связи с проблемами со здоровьем 9 июля 2019 года.

Об этом: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку