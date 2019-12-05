Киев, , 15:29 — REGNUM Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны состояться одновременно с местными выборами, провести которые на всей территории Украины планируется 31 октября 2020 года. Такое заявление сегодня, 5 декабря, в ходе выступления в Лондоне сделал помощник президента Украины Андрей Ермак.

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«Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», — цитирует интернет-издание «Новости Донбасса» слова Ермака.

При этом политик также подчеркнул, что выборы в Донбассе возможны только тогда, когда эту территорию покинут «иностранные войска или нелегальные вооружённые группы». Ещё одно условие — донбасский участок границы с Россией на день проведения голосования должен находиться под контролем Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров стран «нормандского формата» 9 декабря в Париже стороны могут добиться «серьёзных результатов», а для этого все участники саммита должны хотеть прекращения войны так, как этого хочет украинская власть. Также, по его словам, одной из главных тем для обсуждение будет формат проведения местных выборов в Донбассе.