Лондон, , 14:00 — REGNUM Украинские власти готовы к конституционной реформе в части децентрализации по итогам «нормандского саммита» в Париже. Республики Донбасса могут получить дополнительные полномочия, заявил 5 декабря помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он отметил, что Киев готов выполнить ту часть Минских договоренностей, где говорится о конституционной реформе в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идёт, подчеркнул Ермак.

В результате реформы «отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия», приводит слова Ермака «Европейская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, очередной саммит в «нормандском формате» с участием глав России, Украины, Германии и Франции пройдет в Париже 9 декабря.

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