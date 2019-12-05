Киев, , 12:29 — REGNUM На совещании в Совете национальной безопасности Украины (СНБО) власти страны официально определили приоритеты, которые будет отстаивать Украины во время переговоров с лидерами «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО сегодня, 5 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно заявлению ведомства, приоритеты следующие — освобождение пленных в формате «всех на всех», вывод «незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий», возможность проведения местных выборов в Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины.

Комментируя эти цели, секретарь Совнацбеза Алексей Данилов выразил надежду, что «в конце концов партнеры Киева от слов перейдут к действиям». Чиновник заявил, что Украина как минимум рассчитывает решить четыре обозначенных ключевых вопроса.

Он также отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в Париж состоится еще одно, закрытое заседание СНБО, под председательством президента Зеленского.

Также Данилов подчеркнул, что среди 5 сценариев реинтеграции Донбасса, которые утвердили на совещании у президента в рамках подготовки к «нормандской встрече», сценария капитуляции нет.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский заявил, что ждет по итогам переговоров в Париже 9 декабря «более развернутых ответов», чем те, которые зафиксированы в официальном итоговом документе, уже согласованном сторонами.