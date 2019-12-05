Токио, , 14:14 — REGNUM К 2030 году Япония планирует развернуть гиперзвуковую крылатую ракету, способную достигать скорости 5 Махов и выше, а к середине 2030-х годов иметь систему с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Об этом сообщает военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на сайт Народно-освободительной армии Китая China Military Online.

По мнению китайских военных, Япония уже давно разрабатывает гиперзвуковое оружие, и также является одной из стран, занимающих лидирующие позиции в области гиперзвуковых технологий. Благодаря долгосрочным исследованиям в области гиперзвуковых технологий с 1980-х годов Токио создал хорошую основу для своего развития в последние годы.

В 2018 году Япония впервые раскрыла свой проект гиперзвуковой крылатой ракеты. В том году Агентство по закупкам, технологиям и логистике министерства обороны страны предложило проект «Исследование основных технологий гиперзвуковых ракет» в проекте оборонного бюджета 2019 финансового года для разработки технологии крылатых ракет на скоростях выше 5 Махов.

Издание China Military Online отмечает, что данный проект стартовал в 2013 году и вступил в фазу разработки после шести лет подготовки. Это свидетельствует о том, что Япония тщательно оценила целесообразность разработки гиперзвуковых крылатых ракет и, возможно, уже разработала разумный план развития.

Япония неоднократно заявляла, что её разработки ракетного оружия направлены только на защиту отдаленных островов. Однако, по мнению китайских военных, потенциальную угрозу Северо-Восточной Азии не следует недооценивать, поскольку Япония обладает высокотехнологичным ударным потенциалом.

ИА REGNUM ранее сообщало о разработках Китая в области гиперзвукового оружия.