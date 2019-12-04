Пекин, , 11:52 — REGNUM DF-17, китайская гиперзвуковая ракета, которая была впервые показана на военном параде 1 октября 2019 года, может быть не единственным гиперзвуковым оружием Китая. Об этом пишет китайская газета Global Times, структурное подразделение печатного органа ЦК КПК — газеты «Жэньминь жибао».

В ходе парада по площади Тяньаньмэнь прошла пусковая установка баллистической ракеты DF-17. Ракета выводит на заданную высоту и разгоняет до необходимой скорости гиперзвуковой планирующий боевой блок DF-ZF с ядерным зарядом. Предполагаемая дальность полёта DF-ZF достигает 10−12 тысяч километров. Боевой блок способен маневрировать на скорости от 5 до 10 Махов.

Издание Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов отмечает, что Китай может разрабатывать несколько типов гиперзвукового оружия с использованием различных технологий.

В качестве примера приводится гиперзвуковая система Xingkong-2, которая, возможно, использует схему полёта, отличную от DF-17. Данный проект имеет и внешние отличия от DF-17, у него есть обтекатель, отмечают эксперты.

Допускается, что в проекте Xingkong-2 может использоваться гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Соответственно, Xingkong-2 сможет маневрировать в ходе всей траектории полёта.

Следует заметить, что данная система была впервые успешно испытана на полигоне на северо-западе Китая в августе 2018 года. Работу над проектом Xingkong-2 ведёт Китайская академия аэрокосмической аэродинамики при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (China Aerospace Science and Technology Corporation).

Можно предположить, что Xingkong-2 является китайским аналогом российского комплекса воздушного базирования «Кинжал» или аналогом российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

Ранее автор ИА REGNUM проводил анализ стратегических наступательный вооружений Китая, продемонстрированных на военном параде, посвящённом 70-летию образования КНР.