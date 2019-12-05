Бали, Индонезия, , 13:55 — REGNUM Представитель Балийского гражданского общества Хасан Вираджуда заявил, что демократия в Европе и США всё больше снижается, сообщает Sindonews.

По словам Хасана Вираджуда, один из факторов связан с ростом популизма в двух регионах. За последние 30 лет, после окончания Холодной войны, многие авторитарные страны пошли по пути демократии. Более 120 из 190 государств стали демократическими, но в последние пять лет особенно в Европе и США усилился популизм и национализм.

«Мы не видим нынешнего руководства ЕС в развитии мировой демократии», — продолжил Хасан Вираджуда.

По его мнению, то же самое касается США.

«Зависит от того, будет ли Дональд Трамп переизбран, если он выиграет снова, это усилит популизм и националистические разногласия. Это потеря демократии», — отметил представитель Балийского гражданского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что свобода и инклюзивность являются ключом к успеху демократии.

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