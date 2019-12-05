Бали, Индонезия, , 11:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что свобода и инклюзивность являются ключом к успеху демократии, сообщает Sindonews.

«Демократия — это инструмент для создания мира, стабильности и процветания для всех», — заявила глава МИД Индонезии на демократическом форуме на Бали.

По словам министра, за последние два года недовольство даже имело место в странах, в которых есть открытые выборы. Большая часть стран находится в хаосе. Это, по мнению главы МИД Индонезии, демонстрирует низкий уровень свободы и открытости, что приводит к большей хрупкости.

«Успех демократии тесно связан с уровнем инклюзивности, где каждый может внести свой вклад в демократический процесс. Каждый может извлечь выгоду из плодов демократии», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что проблема роли женщин и молодежи будет в центре внимания 12-го демократического форума на Бали.

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