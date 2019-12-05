Марсель, Франция, , 13:20 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил «методы» главы полиции Парижа Дидье Лальмана, передает BFM TV.

«Я надеюсь, что глава полиции не собирается делать слишком много глупостей сегодня днем в Париже, то есть использовать свои методы психопата, такие как задерживать людей, отравлять их газом, использовать дубинки и тому подобное. Он действительно очень странный человек», — заявил Жан-Люк Меланшон в департаменте Буш-дю-Рон.

Кроме того, глава французской партии заверил, что это «начало сильного общественного движения».

«Режим макронистов сделал выбор в пользу этой конфронтации. Он хотел этого шока», — подчеркнул Жан-Люк Меланшон на пресс-конференции в департаменте Буш-дю-Рон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жан-Люк Меланшон призвал жителей Франции поддержать забастовку 5 декабря.

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