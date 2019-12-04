Париж, , 16:04 — REGNUM Лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал жителей страны мобилизоваться 5 декабря против пенсионной реформы, передает BFM TV.

«Я обращаюсь ко всем французам, они должны быть вовлечены в эту великую тему, потому что Эммануэль Макрон, страница за страницей, уничтожает историю Франции. Я бы хотел, чтобы президент знал о неудаче, речь идет о сплоченности компании», — отметил Жан-Люк Меланшон.

По его словам, если бы социальное движение во Франции переиграло 1995 год, это было бы неплохо, потому что в 1995 удалось предотвратить разрушение пенсионной системы.

Жан-Люк Меланшон также призвал полицию «уважать право на демонстрацию, понимать, что их работа заключается не в том, чтобы подавлять демонстрацию, а в том, чтобы предотвратить насилие и гарантировать общественное спокойствие протестующих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что французские школы поддержат забастовку против пенсионной реформы 5 декабря.

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