Минск, , 13:08 — REGNUM История белорусского парламентаризма связана с древнерусской, польской и литовской государственностью, эпохами Российской империи и СССР. Об этом 5 декабря заявил Александр Лукашенко в обращении членам двухпалатного Национального собрания Белоруссии шестого и седьмого созывов.

Белорусский лидер сообщил: «В 2019-м мы праздновали 25-летие Конституции — документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности».

Отметим, что дата не отмечалась на уровне широкой общественности. Сейчас в Белоруссии действует постсоветская Конституция с существенными изменениями и дополнениями, внесёнными по итогам республиканских референдумов.

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«С принятием Основного закона мы юридически закрепили многовековые традиции белорусов, которые всегда стремились к справедливости, независимости и мирному созиданию на своей земле, участвовали почти во всех известных в истории видах и формах народного представительства. Истоки белорусского парламентаризма берут свое начало в Полоцком вече, сеймах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, Государственной думе Российской империи, деятельности всебелорусских съездов Советов и созывов Верховного Совета Белорусской ССР», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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