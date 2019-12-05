Минск, , 12:23 — REGNUM В ходе проработки программы действий по углублению экономической интеграции с Россией не удалось решить важнейшие для официального Минска вопросы по нефти и газу. Об этом сегодня, 5 декабря, заявил Александр Лукашенко.

Выступая перед членами Национального собрания Белоруссии 6-го и 7-го созывов, собранных в новом президентском дворце, Лукашенко сказал: «О какой можно дальнейшей интеграции говорить, если до сих пор нет договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно, и правительства наши провалили эти договоренности не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра Новый год, а мы не имеем договора по объемам и ценам поставок природного газа. Не решены вопросы по нефти».

«Запомните, я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. Мне хватило, вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом — создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда», — цитирует «Спутник» белорусского лидера.

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«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что на президента России оказывается давление из некоего «антибелорусского окружения». По его словам, это ближайший круг Владимира Путина, и давление «жесточайшее».