Минск, , 16:17 — REGNUM Дети Александра Лукашенко не будут управлять Белоруссией. Об этом 4 декабря в ходе совещания с «активом Минской области» заявил нынешний белорусский лидер, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Совещание с активом Минской области President.gov.by

«Мы создали первое в истории независимое государство. Но надо его сохранить», — сообщил бюрократии Александр Лукашенко.

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Он также пожелал прихода во власть нового поколения. При этом он обратил внимание: его сыновья не будут управлять постсоветской республикой.

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«Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих детей, которые будут управлять этой страной (я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, это я вам пообещал)… Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

По его словам, некие «определенные силы порой пытаются разными методами раскачать страну». В данной связи Лукашенко заявил: «Мы этого не должны позволить. И эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране».

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Он также указал на контуры будущего, сказав: «Нефть и газ уходят. Мозги будут главными».

«Вы что хотите, как Москва — стянула со всей России трудовые ресурсы и людей, хотите иметь такую проблему? Я — нет», — подчеркнул Лукашенко.

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