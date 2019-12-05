Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Процесс сокращения и передислокации американского военного контингента на северо-востоке Сирии завершён, в стране останутся 600 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер агентству Reuters.

По его словам, число американских военнослужащих останется в пределах 600 человек, однако при необходимости военное присутствие США будет немного усилено.

Вместе с тем министр допустил дальнейшее сокращение контингента в случае, если союзники США в Европе направят в Сирию своих военных. К примеру, если одна из стран НАТО направит в Сирию 50 человек, Пентагон отзовет 50 своих военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, о выводе американского военного контингента с северо-востока Сирии — района проведения турецкой операции «Источник мира» — президент США Дональд Трам заявил в октябре. Прри этом он добавил, что США намерены продолжать контролировать нефтяные месторождения в этом регионе, чтобы защитить их от террористов.

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