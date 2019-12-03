Дамаск, , 02:37 — REGNUM Войска международной коалиции во главе с США вернулись на места своей дислокации на северо-востоке Сирии, заявили представители группировки «Сирийские демократические силы» (СДС), 2 декабря сообщает курдский портал Rudaw.

По заявлению СДС, отряды группировки также присоединились к коалиции для выявления ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что американские власти намерены оставить в Сирии контингент, насчитывающий по меньшей мере 800 военнослужащих.

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