Нью-Йорк, США, , 10:52 — REGNUM Глава украинской НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев дал свои показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке по делу личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его партнеров по бизнесу. Об этом 5 декабря сообщает телеканал CNN.

«Министерство юстиции запросило интервью с Андреем Коболевым», — рассказал телеканалу адвокат Лэнни Брэйер, представляющий интересы Коболева.

Также он добавил, что глава «Нафтогаза» добровольно согласился на эту встречу и побеседовал с представителями прокуратуры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Джулиани прибыл в Киев. Ранее он заявлял, что намерен добиться выдачи виз четырем гражданам Украины, готовым подтвердить причастность бывшего вице-президента США Джо Байдена к «всевозможным преступлениям»