Киев, , 23:59 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. Об этом сегодня 4 декабря, сообщает издание «Новое время» со ссылкой на некий источник.

«Личный адвокат Трампа и один из главных фигурантов «Украинагейта» Рудольф Джулиани находится в Киеве», — пишет издание.

Стоит отметить, что ранее Джулиани говорил, что он добивается выдачи виз четырем гражданам Украины, которые готовы подтвердить причастность бывшего вице-президента США Джо Байдена к «всевозможным преступлениям».

Напомним, что демократы в Конгрессе пытаются представить дело таким образом, что Трамп через своего адвоката Джулиани якобы оказывает давление на руководство Украины, и, конкретно, на президента Владимира Зеленского, требуя от него начать расследование против Байдена и его сына. В обмен Трамп якобы предлагает Украине помощь. Именно на этом строится попытка демократов провести импичмент Трампу.