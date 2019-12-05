Тбилиси, , 08:57 — REGNUM Объединение оппозиционных политических партий Грузии 4 декабря зарегистрировало новый законопроект об изменении избирательной системы государства. Об этом сообщает телеканал Prime Time.

По данным журналистов, оппозиция рассчитывает, что по новому закону пройдут выборы в парламент уже в 2020-м году. Законопроект предполагает выборы депутатов по смешанной системе, с пропорциональным разделением голосов между партиями и голосованием по мажоритарным округам.

Сообщается, что инициаторами законопроекта являются партии «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», а авторами — 30 политических сил и их представительства.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии в Грузии добиваются внесения изменений в избирательное законодательство страны. Они объединились, чтобы установить так называемую «немецкую модель» выборной системы. Члены правящей партии «Грузинская мечта» и представители власти заявляют, что такие изменения противоречат конституции Грузии, а потому не могут быть приняты в обычном порядке.