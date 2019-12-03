Тбилиси, , 14:03 — REGNUM Члены партии «Новая Грузия» разработали новую избирательную систему с опорой на «немецкую модель». Об этом 3 декабря заявил лидер политического объединения Георгий Вашадзе на пресс-конференции оппозиционных сил, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"К сожалению, в этот тупик нас ввела «Грузинская мечта», которая всех обманула. Сегодня уже не осталось времени для конституционных изменений и поэтому нам пришлось разработать совершенно новую модель», — заявил Вашадзе.

Глава «Новой Грузии» рассказал, что законопроект, который предусматривает введение изменений в грузинскую выборную систему, планируется зарегистрировать в парламенте до 4 декабря. Также Вашадзе заявил, что документ будет направлен народному защитнику Грузии Нино Ломджария, которая перешлет его в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Лидер партии отметил, что в случае замечаний у БДИПЧ в законопроект могут быть внесены изменения.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии в Грузии начали регулярно проводить массовые акции протеста после того, как партия власти «Грузинская мечта», имеющая большинство в парламенте, провалила голосование по избирательной реформе.

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