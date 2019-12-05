Пекин, , 01:36 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и его возможное подписание послужат тормозом для китайско-американских торгово-экономических переговоров, заявление сделано 4 декабря на регулярном брифинге.

Обратившись к журналистам, Хуа Чуньин спросила, не считают ли они, что Китай безропотно примет меры США, подрывающие интересы КНР. И ответила сама:

«Думаю, в ответ должна последовать расплата».

Представитель китайского МИД добавила, что «это не пройдет бесследно для отношений Китая и США».

Она выразила США от лица МИД КНР «резкое недовольство и решительный протест» и потребовала от Вашингтона незамедлительного исправления своей ошибки и отказа от утверждения законопроекта.

Хуа Чуньин заявила, что руководство КНР обладает всеми необходимыми рычагами для использования эффективных мер в отношении США. Она отметила, что в отношении ситуации в СУАР Китай намерен твёрдо охранять свои интересы, затронут вопрос «национальной безопасности, стабильности и успешного развития» КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин охарактеризовала как клевету и злонамеренную критику законопроект палаты представителей Конгресса США о правах человека в Синьцзяне.

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