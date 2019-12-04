Пекин, , 06:53 — REGNUM МИД КНР в лице своего официального представителя Хуа Чуньин охарактеризовал как клевету и злонамеренную критику законопроект палаты представителей Конгресса США о правах человека в Синьцзяне, сообщается 4 октября в заявлении дипломата.

Хуа Чуньин назвала законопроект умышленной клеветой на ситуацию с правами человека в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурском автономном районе — СУАР). Она заявила, что проект закона «безудержно чернит предпринимаемые Китаем усилия» по борьбе с терроризмом и радикальным исламизмом, наносит удар по китайской политике в СУАР, «нарушает международное право и основные принципы международных отношений, а также грубо вмешивается во внутренние дела Китая».

Хуа Чуньин от лица КНР выразила в этой связи «резкое возмущение и решительный протест».

Дипломат порекомендовала США «немедленно исправить ошибки», не дав законопроекту вступить в силу, она потребовала прекратить использование проблемы СУАР для вмешательства во внутренние дела Китая.

Она подчеркнула, что законопроект выполняет задачу очернения контртеррористической деятельности КНР, что раскрывает двойные стандарты США терроризма. Это «поможет китайскому народу еще чётче разглядеть» американские «лицемерие и злостные намерения».

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что МИД Китайской Народной Республики призвал власти США к недопущению введения в действие закона по принятому Конгрессом законопроекту, обязывающему Белый дом к рассмотрению вопроса антикитайских санкций в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)

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